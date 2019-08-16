​Кабмин, несмотря на просьбу Богдана, поручил обеспечить финансирование проектов регионального развития согласно графику

Кабинет министров поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить финансирование проектов регионального развития.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"На заседании правительства 14 августа Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить, начиная с августа текущего года, финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и громад, которые осуществляются за счет, в том числе, средств государственного фонда регионального развития. Это закреплено в протокольном поручении правительства. График финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершения начатых проектов", - говорится в сообщении.

В Кабмине также напомнили, что в июле текущего года, по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана, правительство решило направить дополнительные средства на поддержку развития малых городов

Ранее стало известно, что Кабмин, по просьбе главы Офиса президента Андрея Богдана, задерживает городам выплату 7,6 млрд гривен из фонда регионального развития и 2,5 млрд гривен субвенции на социально-экономическое развитие.

14 августа на своей странице в Фейсбуке руководитель Львовского облсовета Александр Ганущин опубликовал копию письма за подписью Богдана, в котором тот просит Гройсмана приостановить расходы по распределению части субвенции на социально-экономическое развитие и ГФРР до формирования нового состава правительства.

В ОП пояснили, что заблокировали финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие "для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски".