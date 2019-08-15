Кабмин отменил специальное ценообразование для ТЭС Луганской области

Накануне правительство позволило продавать предприятию газ по цене ниже, чем для населения.

Правительство инициирует решение об обеспечении ТЭС на Луганщине энергоносителями без применения специальной регулируемой цены. Такое решение было принято в четверг, 15 августа, на специальном правительственном совещании, сообщает пресс-служба Кабмина.

В совещании приняли участие руководство Министерства энергетики и угольной промышленности и представитель Зеленского Андрей Герус.

"Принято решение об обеспечении субъектов генерации энергоносителями без применения регулируемой специальной цены. Соответствующее решение будет принято на очередном заседании Правительства. Одновременно НЭК "Укрэнерго" поручено ускорить реализацию проекта строительства второй линии энергообеспечения", - сказано в сообщении.

Герус приветствовал это решение, отметив, что таким образом государство прекращает нести убытки.

"Хорошие новости – "Нафтогаз" не будет продавать газ для "ДТЭК Востокэнерго" (Луганская ТЭС) по специальной льготной цене. Итак, убытков в размере 100-200 млн грн в месяц для государственной компании, а следовательно, для государства, не будет", - написал он.

Напомним, в среду, 14 августа Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению. В ответ на это в "Нафтогазе" заявили, что подобное решение будет ежемесячно приносить от 100 до 300 млн гривен убытков.