Гройсман приказал НКРЭКУ "не включать дурака" и снизить цену на электричество для промышленности

На заседании Кабинета министров в среду произошла серьезная дискуссия из-за цен на электроэнергию для промышленности в связи с введением нового рынка.

Она началась после того, как министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что "не только не произошел рост цен тепловых генерирующих станций, а они снизились" на 7-15%. В то же время произошел рост по "Энергоатому" - на 30%, по "Укргидроэнерго" - на 35%.

В то же время он сказал, что Кабинет министров намерен внести изменения в механизм публичных специальных обязательств, чтобы снизить стоимость ресурса для крупных промышленных потребителей, таких как металлурги и ферросплавщики.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Насалик говорит неправду. "Если говорится о тарифе на тепловую генерацию, то в июне он составил 1,44 грн, а в июле-августе - почти 1,70 грн. Понижение это или повышение - это математика за третий класс", - сказал Герус.

Он добавил, что со стороны промышленности поступают массовые жалобы на рост стоимости электроэнергии. "Это самое большое разовое повышение цены за последние 25 лет. Такую реформу рынка вряд ли можно считать успешной. Хотя некоторые энергетические монополии стали зарабатывать на этом больше", - сказал он.

Насалик в ответ обвинил Геруса в манипулировании цифрами. "Вы работали в НКРЭКУ и знаете, что ОРЦ не определяется по одному месяцу, а как правило, - по полугодию. Учите материальную базу", - сказал он.

Вице-премьер Владимир Кистион, который позже вмешался в спор, тоже заявил о манипуляциях. "Если выросла цена, тогда давайте зададим вопрос: у кого и почему. Я смотрю, что 60% свободной энергии, за исключением той, что направляется на ПСО [публичные специальные обязательства], реализуется по двусторонним договорам. Знаете по какой цене? 1,07 грн! ОРЦ [оптовая рыночная цена] в первом полугодии было 1,62 грн, а сейчас - 1,07 грн", - сказал он.

Однако представитель Федерации работодателей Украины Виталий Немилостивый в своем выступлении подтвердил слова Геруса. "Первый месяц работы в этом рынке показал, что фактическая цена для промышленных потребителей выросла на 20-35%", - сказал он. По его словам, через месяц-два в Украине может остановиться до 40% малого и среднего бизнеса.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ответственность за рост цен лежит не на новом рынке, а на Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг. "Проблема у нас в том, что НКРЭКУ установила "Укрэнерго" 37 копеек дополнительного платежа. Вот откуда пошел рост - не от генерации, а от распределения", - сказал он.

Гройсман предложил дать поручение НКРЭКУ урегулировать цены для промышленности в связи введением рынка электроэнергии. "Пускай собирается это НКРЭКУ и пускай рассматривает. Пусть снижают эти тарифы и не включают нам дурака", - сказал премьер.