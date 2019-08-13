Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Президент УПЛ ответил на заявление "Динамо" о возможном выходе из Лиги
Президент УПЛ ответил на заявление "Динамо" о возможном выходе из Лиги
"Азов" рассказал о бойце, погибшем на Донбассе 10 августа
"Азов" рассказал о бойце, погибшем на Донбассе 10 августа
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против "Брюгге"
УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против "Брюгге"
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
Экс-бизнес-партнер Коломойского Шульман объявлен в розыск за отмывание денег
Экс-бизнес-партнер Коломойского Шульман объявлен в розыск за отмывание денег
ГлавнаяЭкономикаГосударство

На Донбассе снова бастуют шахтеры, - Волынец

Ситуация в шахтерском регионе обостряется.

На Донбассе снова бастуют шахтеры, - Волынец
архивное фото
Фото: censor.net.ua

Горняки государственных шахт вышли на улицы с требованием погасить задолженность по зарплатам. 12 августа к протестам присоединились работники шахты "Украина". Об этом написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей страничке в Facebook, сообщат "Українські новини".

“Сегодня протестуют горняки шахты "Кураховская". Они перекрывают дорогу в районе села Новоселидовка. К участникам акции присоединились горняки шахты "Украина", которые отказались ехать в шахту голодными”, - написал он. 

Горнякам не выплатили зарплату за несколько месяцев, в частности с шахтерами "Кураховской" рассчитались на 80% лишь за май, зарплату за июнь и июль они не получили. Ситуация в шахтерском регионе обостряется.

На протяжении 2016 - 2018 годов в Украине действовала методика "Роттердам+", согласно которой стоимость угля определялась на основе импортного паритета (базисом был индекс API2 европейского угольного хаба "Амстердам-Роттердам-Антверпен"). Применение формулы "Роттердам+" приблизило цены угля, добытого госшахтами, к реальному рыночному уровню. Согласно информации М.Волынца, за 2016-2018 годы благодаря формуле "Роттердам+", дополнительные доходы госшахт составили около 10 млрд. грн. Действие "Роттердам+" прекратилось 1 июля 2019 года, когда в Украине был введён свободный рынок электроэнергии.

Напомним, 9 августа в Донецкой области работники шахты "Кураховская" перекрывали дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населенного пункта Новоселидовка и требовали погашения задолженности по заработной плате. 8 августа шахтеры блокировали автодорогу в Запорожье и Мариуполь. 

5 августа горняки шахты "Кураховская" пешим маршем дошли до здания ГП "Селидовуголь" и встретились с гендиректором предприятия, который сообщил, что деньги для выплаты задолженности по заработной плате появятся только после 25 августа, поскольку этот вопрос решает Премьер-министр, который сейчас находится в отпуске.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что 25 августа шахтеры планируют провести масштабную акцию протеста в центре Киева.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также