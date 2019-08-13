Рост цен в июле превысил прогнозы, - Нацбанк

Потребительская инфляция в годовом измерении в июле составила 9,1%.

Фактический показатель инфляции в Украине в июле на уровне 9,1% в годовом выражении оказался выше траектории прогноза, опубликованного в инфляционном отчете Национального банка Украины за июль.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В комментарии регулятора отмечается, что отклонение обусловлено темпами роста цен на отдельные сырые продукты питания, в то время как базовая инфляция соответствует прогнозам.

"Общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза Национального банка прежде всего под влиянием факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности вследствие неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, сдерживающим фундаментальное давление на цены, в частности, через канал обменного курса.

Ранее сообщалось, что в Украине второй месяц подряд зафиксирована дефляция. При этом годовая инфляция остается выше 9%.