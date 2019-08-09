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Фигуранту дела "Роттердам+" суд назначил залог в 25 раз меньше, чем просила прокуратура

Член НКРЭКУ Евдокимов арестован с альтернативой залога в 2 млн грн.

Фигуранту дела "Роттердам+" суд назначил залог в 25 раз меньше, чем просила прокуратура
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Соломенский районный суд Киева арестовал одного из фигурантов по делу о возможном злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК) при внедрении формулы "Роттердам+".

Бывшему члену Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Владимиру Евдокимову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца с альтернативой залога в 2 млн грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Судья Соломенского суда Мария Зелинская избрала меру пресечения экс-члену НКРЭКУ Владимиру Евдокимову, одному из 6 подозреваемых в деле "Роттердам +". То есть содержание под стражей или мизерный залог в 2 млн грн", - говорится в сообщении общественной организации на странице в Фейсбуке.

При этом в сообщении указывается, что прокуратура ходатайствовала о содержании Евдокимова под стражей с альтернативой залога в 50 млн грн.

Напомним, 8 августа бывший глава Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов, начальник отдела НКРЭКУ, руководитель управления НКРЭКУ и два топ-менеджера холдинга ДТЭК получили подозрения по делу "Роттердам+". По версии следствия, из-за созданной ими формулы украинские потребители получили почти 19 млрд гривен убытков. Задержан пока что только бывший член НКРЭКУ, а ныне директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов.

НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Порядок предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины".

По формуле "Роттердам+" уголь украинских производителей покупается по цене топлива в нидерландском порту Роттердам (южноафриканский или американский уголь, транспортированный морем до порта). При этом к цене добавили еще и воображаемую стоимость перевозки из Роттердама в Украину и перевалку такого угля в порту.

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