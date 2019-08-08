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Экс-глава НКРЭКУ Вовк назвал дело НАБУ "медийно-юридическим пузырем"

Бывший чиновник уверен в своей невиновности.

Экс-глава НКРЭКУ Вовк назвал дело НАБУ "медийно-юридическим пузырем"
Фото: Realist.online

Бывший глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк назвал дело Национального антикоррупционного бюро по "Роттердам+" "медийно-юридическим пузырем", который не имеет перспективы в суде.

Об этом говорится в фейсбуке Вовка.

"Дело «Роттердам+» - раскрученный медийно-юридический пузырь. Действия НАБУ с момента начала расследования считаю подбором и выбиванием доказательств под обвинения. Об установлении истины речь не идет, осуществляется давление на меня и коллег с грубым нарушением законодательства – это свидетельствует о политическом характере преследования", - написал бывший чиновник.

Он считает, что в НАБУ просто не могут признать бесперспективность трехлетнего расследования, поэтому были объявлены подозрения, вместо того, чтобы закрыть дело.

Напомним, 8 августа Вовк и еще пять человек получили подозрения по делу "Роттердам+". По версии следствия, из-за их созданном ими формулы украинские потребители получили почти 19 млрд гривен убытков. Задержан пока что только бывший член НКРЭКУ, а ныне директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов.

НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Порядок предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины".

По формуле "Роттердам+" уголь украинских производителей покупается по цене топлива в нидерландском порту Роттердам (южноафриканский или американский уголь, транспортированный морем до порта). При этом к цене добавили еще и воображаемую стоимость перевозки из Роттердама в Украину и перевалку такого угля в порту.

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