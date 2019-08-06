У Зеленского отреагировали на угрозы водоканалов перейти на почасовое водоснабжение

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус отреагировал на угрозы водоканалов перейти на почасовое водоснабжение. По его словам, сейчас разрабатывается механизм снижения цен для водоканалов и других коммунальных предприятий на 10%, передает Громадське радіо.

На брифинге в Министерстве инфраструктуры Андрей Герус заявил, что он и команда президента требовали отсрочки рынка электрической энергии, и обвинил правительство и прошлый созыв парламента в том, что они игнорировали обращения президента.

Представитель президента также сказал, что сейчас разрабатывается решение для преодоления этой проблемы, и одним из вариантов является снижение текущих цен на 10%.

"Переложить рост цен на конечного потребителя это не правильно. Сейчас мы разрабатываем механизмы и идет общение с регулятором и с министерством энергетики, чтобы принять некоторые решения, чтобы произошло понижение цен на электроэнергию на 10% от текущего уровня. Я думаю, что через несколько недель будет проект решения, как эту ситуацию можно дальше исправлять", - сказал Герус.

Андрей Герус также добавил, что проблема коснулась не только водоканалов и ее решение будет подготовлено до конца месяца.

"В июне никто не заявлял, что будет почасовое снабжение водой. Нам надо искать пути снижения цен для всех потребителей, как для водоканалов так и для заводов и военных частей, поэтому до конца августа мы планируем проект решения как эту ситуацию можно исправить", - заявил представитель президента.

Ранее, 5 августа Украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" заявила, что тарифы на водоснабжение нужно увеличить на 20% или перевести украинские города на почасовое водоснабжение.