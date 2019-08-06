Нацбанк ввел в оборот монету в честь 1000-летия начала правления Ярослава Мудрого

Сегодня, 6 августа Национальный банк ввел в обращение памятную монету номиналом 20 гривен, посвященную тысячелетию с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого. Об этом сообщается на фейсбуке Нацбанка.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 62,2 г, диаметр – 5 см. Кроме того, монета оснащена локальной позолотой, содержание золота не менее 0,008 г.

«Эта монета продолжает серию "Княжеская Украина", ведь посвящена утверждению на киевском престоле великого князя Ярослава Мудрого (1019-1054 гг)», - сказано в сообщении.

Стоимость памятной монеты с футляром – 2118 грн, а тираж 2500 штук. Купить монету можно в специальных пунктах продажи памятных монет.

На аверсе монеты изображен макет реконструкции Софийского собора ХІ ст. под которым стилизованный свиток Русской правды, по обе стороны от него: позолоченный верительный знак Ярослава Мудрого и печать. На реверсе монеты изображен стилизованный фрагмент летописной миниатюры.

Художник – Иваненко Святослав.

Напомним, 22 июля Нацбанк ввел в оборот памятную монету в честь предоставления томоса, номиналом 50 гривен. Она изготовлена из серебра 999 пробы, тираж – до 1000 штук.

Памятные монеты являются коллекционными и выпускаются с целью инвестиций, поскольку со временем их цена возрастает. Такими монетами можно рассчитывается по их номинальной стоимости, но их рыночная стоимость дороже.