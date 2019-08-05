Фонд госимущества продал "Укртелефильм"

Фонд государственного имущества продал предприятие "Укртелефильм" за 5,1 миллиона гривен.

Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

"Это уже не первая попытка продать этот объект. От бывшей студии телевизионных фильмов остались полуразрушенные помещения. Компания "Риелтис-Плюс" выиграла аукцион с ценой в 5,1 миллиона гривен", - написал Трубаров в Facebook.

Государственное специализированное предприятие "Укртелефильм" - украинская студия телевизионных фильмов. Компания была создана в 1965 году. За время своего существования киностудия приняла участие в создании более трех тысяч телевизионных фильмов. Единый имущественный комплекс предприятия находится в Киеве по адресу: ул. Кирилловская, 160.

Также, по словам и.о.главы ФГИ, на аукционе удалось продать "Киевмашсервис". В ходе торгов цена лота выросла на 80 процентов: с 12 до 20 млн гривен.

Победителем аукциона стала компания "І-СТЕЙТ".

"«Киевмашсервис» расположен в Киеве, обладает рядом производственных помещений, в которых ранее выпускались строительные конструкции и торговая мебель. В последнее время все имущество сдавалось в аренду", - написал Трубаров.

Фонд госимущества ожидает от победителей аукциона быстрого подписания договоров и перечисления средств.