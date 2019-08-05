Россия сократила прямые поставки угля в Украину на 85%

Прямые поставки российского угля в Украину в июне, после введения правительством РФ разрешительного порядка экспорта, сократились на 85%.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на диспетчерские данные российского Министерства энергетики.

В январе-мае поставки угля в Украину росли, но динамика июня перечеркнула этот тренд. За месяц в Украину пропустили только 129,3 тысячи тонн, это на 750 тысяч тонн меньше по сравнению с июнем 2018 года.

В первом полугодии крупнейшими поставщиками угля в Украину были шахтоуправление "Садкинское" (600 тыс. тонн), входящее в компанию "Южуголь", шахтоуправление "Обуховское" энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова (684 тыс. тонн), "Кузбассразрезуголь" (595 тыс. тонн), ТАЛТЭК (555 тыс. тонн), "Ресурс" (491 тыс. тонн), Распадская угольная компания (448 тыс. тонн). Уголь вывозился с шахт Ростовской и Кемеровской областей.

В июне объемы среди названных компаний сохранились у "Садкинского" (67,2 тыс. тонн), "Распадской" (38,3 тыс. тонн) и "Ресурса" (12 тыс. тонн), остальные остановили поставки.

Часть российского угля пошла в Украину транзитом через Беларусь. Больше всех наращивает поставки "Кузбассразрезуголь".

Тем не менее сокращение поставок угля уже сказывается на Украине. Например, Луганская ТЭС, которая раньше работала на угле с российских шахт ДТЭК, была вынуждена перейти на газ.

Напомним, с 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля. Меры стали ответом на санкции Украины по импорту российских товаров, введенные в апреле.