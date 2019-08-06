SkyUp приостановит рейсы в Париж и Ниццу

Украинская авиакомпания SkyUp осенью приостановит выполнение регулярных рейсов Киев-Ницца и Харьков-Париж.

По данным avianews.com, последний в этом году рейс из Харькова в Париж состоится 6 сентября, Киев-Ницца - 9 ноября. Возобновить полеты по этим маршрутам SkyUp планирует в период летней навигации 2020 года.

Приостановление рейса Киев-Ницца в компании связывают с сезонностью рейса, Харьков-Париж - с оптимизацией программы полетов на период зимней навигации.

По словам гендиректора SkyUp Евгения Хайнацкого, зимой на рынке наблюдается рост спроса на прямые перелеты в горные регионы. "В ответ на запрос туристов мы открываем несколько маршрутов из Украины на европейские горнолыжные курорты", - прокомментировал он ситуацию.

В авиакомпании подчеркнули, что об изменении полетной программы пассажиров, рейсы которых отменены, проинформировали 30 июля.

Рейсы Киев-Ницца SkyUp открыл 12 июня с частотой два раза в неделю. Полеты из Харькова в Париж лоу-кост запустил 14 июня с частотой один раз в неделю. Первоначально частота полетов должна была составить два рейса в неделю, а полеты должны были начаться 11 июня. Такие изменения расписания в авиакомпании тогда объяснили коммерческими причинами.