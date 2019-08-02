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Госавиаслужба Украины запретила любые полеты в Ливию

В стране обострилась ситуация.

Госавиаслужба Украины запретила любые полеты в Ливию

Государственная авиационная служба запретила выполнение пассажирских и грузовых перевозок в/из аэропортов Ливии в связи с обострением военно-политической ситуации в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Решением Совета по безопасности авиации Государственной авиационной службы Украины в связи с обострением военно-политической ситуации в Республике Ливия выполнение пассажирских и грузовых перевозок в/из аэропортов, взлетно-посадочных площадок указанной страны отнесено к категории Запрещено", - сказано в сообщениию

Исключением может быть отдельное разрешение для выполенния полетов, необходимых для деятельности миссий международных организаций - ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Красного креста.

Напомним, 31 июля власти Ливии отпустили украинского моряка, задержанного в 2016 году.

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