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17 пострадавших от отравления в Днепре остаются в больнице уже вторую неделю

У сотрудников ООО "Миропласт" диагностировали сальмонеллез.

17 пострадавших от отравления в Днепре остаются в больнице уже вторую неделю
Фото: Макс Требухов

В больницах Днепропетровской области с диагнозом "сальмонеллез" остаются 17 работников ООО "Миропласт". Об этом сегодня сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавшие поступили в больницы еще 20-24 июля, изначально сообщалось о 20 пострадавших, трое были выписаны на этой неделе.

Все пострадавшие употребляли еду, приготовленную частным предпринимателем. На месте ЧП проводятся противоэпидемические мероприятия, новых случаев заражения не зафиксировано.

Напомним, ранее в июле с отравлением были госпитализированы почти 60 детей из летнего лагеря "Медик-2" в Одесской области, директору и шеф-повару заведения уже выдвинуты подозрения.

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