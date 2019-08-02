17 пострадавших от отравления в Днепре остаются в больнице уже вторую неделю

В больницах Днепропетровской области с диагнозом "сальмонеллез" остаются 17 работников ООО "Миропласт". Об этом сегодня сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавшие поступили в больницы еще 20-24 июля, изначально сообщалось о 20 пострадавших, трое были выписаны на этой неделе.

Все пострадавшие употребляли еду, приготовленную частным предпринимателем. На месте ЧП проводятся противоэпидемические мероприятия, новых случаев заражения не зафиксировано.

Напомним, ранее в июле с отравлением были госпитализированы почти 60 детей из летнего лагеря "Медик-2" в Одесской области, директору и шеф-повару заведения уже выдвинуты подозрения.