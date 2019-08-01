Актрисы сериала "Сваты" собрались на гастроли в Крым

Олеся Железняк и Татьяна Кравченко заняты в спектакле "Милая моя".

Российские актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко, известные по сериалу "Сваты", планируют в августе выступить с гастролями в аннексированном Крыму.

Афиши спектакля "Милая моя" с их участием развешаны на улицах крымских городов, передает Крым.Реалии.

Так, согласно афишам, планируется семь показов спектакля в Крыму: в Ялте, Симферополе, Севастополе, Керчи, Феодосии, Евпатории и Судаке.

Согласно информации на сайте онлайн-продажи билетов, стоимость билетов на спектакль варьируется от 1100 до 3100 рублей (от 440 до 1230 грн).

Ранее сообщалось, что в июне Минкульт Украины исключил выступавшего в Крыму российского актера сериала "Сваты" Федора Добронравова из "черного списка".

Добронравов был включен в "черный список" в ноябре 2017 года. Тогда же было принято решение об отмене государственной регистрации и признании недействительными прокатных удостоверений на все сезоны сериала "Сваты".

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что Добронравов неоднократно делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров, что является нарушением законодательства Украины.

Весной 2019 года украинские суды приказали отменить запрет на въезд Добронравову.

Интересы российского актера представлял адвокат Сергей Кольченко, связанный с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сериал "Сваты" создавался при участии студии "Квартал-95" Зеленского.