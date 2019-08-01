В Украине стартуют первые арт-резиденции для военных и ветеранов

В Украине стартует проект «Художественные резиденции для бойцов», в рамках которого ветераны и действующие военнослужащие смогут в течение трех недель создать собственное творение искусства.

Первые резиденции пройдут в августе в Карпатах. Всего их запланировано четыре - литературная, театральная, киносценарная и живописная.

Организатором и автором идеи является Виталина Маслова, художница и художественный терапевт, основательница и руководитель проекта арт-реабилитации «Творча Криївка». Виталина проводит реабилитационные заезды, начиная с Революции Достоинства. «Художественные резиденции» планирует как следующий шаг в реабилитации. «Это возможность для участника боевых действий с одной стороны себя лучше понять, увидеть, исследовать, а с другой, что-то предложить в качестве художественного продукта миру, - говорит Маслова. - Причем, не просто «художественного продукта», а качественного художественного продукта».

Бойцы и ветераны проведут три недели на резиденциях. К их услугам - условия для творчества и менторская поддержка специалистов. Менторами на театральной резиденции станут Олег Шульга, актер театра и кино, участник боевых действий, сыгравший в фильме «Позывной Бандерас»; Евгений Степаненко, режиссер, возглавляющий первый документальный театр в Украине; Лаура Чаупале, режиссер из Латвии, не раз приезжавшая в Украину в качестве волонтера. Менторами-литераторами станут писатели Юрий Андрухович, Тарас Прохасько, Сергей Жадан, Светлана Поваляева, Александр Петров и Василий Поддубный. Петр Оришко и Заза Буадзе будут заниматься сценаристами кино, а художники Матвей Вайзберг, Иван Григорьев и Николай Сологубов - бойцами-живописцами.

Результатом театральной резиденции станет спектакль, основанный на реальных историях участников. В случае с резиденцией литературной, ожидается сборник документальных произведений. В каждой резиденции примет участие по 12 бойцов.

Поддержать идею на «Спільнокошті» можно здесь:

https://biggggidea.com/project/mistetski-rezidentsi-dlya-bijtsiv/?fbclid=IwAR0ZikceRkra-0d8zKHKSIihcWZRTHOGavyTyZ2GI8sQtLqhV1urzrV1naY