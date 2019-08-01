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Единичные обстрелы на Донбассе не нарушают "хлебное перемирие", - начальник Генштаба

Хомчак попросил не спекулировать на количестве обстрелов.

Единичные обстрелы на Донбассе не нарушают "хлебное перемирие", - начальник Генштаба
Фото: facebook.com/generalpoltorak

Единичные случаи нарушение режима прекращения огня на Донбассе со стороны оккупантов с 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей о «хлебном перемирии». Об этом заявил начальник Генштаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает "Интерфакс-Украина".

"Части и подразделения объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, что прошли с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Одновременно еще наблюдаются единичные случаи нарушения режима тишины со стороны наемников и оккупантов", - сказал Хомчак.

Он считает, что сложившуюся ситуацию с единичными обстрелами нельзя назвать срывом договоренностей, к которым пришли стороны в Минске.

"Поэтому отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями Операции объединенных сил", - подчеркнул глава ВСУ.

Несмотря на это, он также отметил, что в случае критического обострения ситуации на линии разграничения ВСУ и оккупантов, военные готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.

Напомним, с полуночи 21 июля трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе, так называемое «Хлебное перемирие», предусматривающее обоюдное прекращение ведения огня из любых видов вооружения на время сбора урожая, а также обмен пленными.

Первые пару суток боевики соблюдали тишину, однако потом начались единичные выстрелы.

Например, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, четыре раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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