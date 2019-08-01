Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, четыре раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них четыре раза - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ. Дважды рядом с Песками - из подствольного гранатомета, вблизи Водяного - из стрелкового оружия, два раза неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия, окраину Широкино - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, в районе н.п. Богдановка - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета, рядом с Павлополем - из стрелкового оружия, вблизи Гнутово - сиз миномета калибра 82 мм, окраину Новогнатовки - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз обстреляли позиции ВСУ - вблизи Золотого-4, из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток зафиксировано два обстрела. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь возле Павлополя из крупнокалиберного пулемета. Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны в районе Попасной - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, с 21 июля в зоне ООС было объявлено "хлебное перемирие". В течение последних 10 дней боевики совершили только четыре обстрела. 31 июля количество обстрелов возросло до пяти.