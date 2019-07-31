Воевавший за "ДНР" бразилец Лусварги отказался от апелляции на приговор

Вступил в законную силу приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, осужденного к 13 годам тюрьмы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций "ЛДНР" на востоке Укрыины.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Фейсбуке.

Такое решение Днепровский апелляционный суд принял на заседании в среду, 31 июля, во время рассмотрения апелляционной жалобы, поданной стороной защиты. На суде обвиняемый заявил ходатайство об отказе от апелляции, и суд принял решение прекратить производство.

Согласно законодательству, в таком случае в законную силу вступает судебное решение, которое было обжаловано в апелляционном порядке. Решение апелляционной инстанции, в свою очередь, обжалованию не подлежит.

После заседания Лусварги отбыл в места отбывания наказаний.

Напомним, в 2017 году Лусварги уже был приговорен к 13 годам тюрьмы, но в августе 2017 года приговор отменили и назначили новое рассмотрение дела. Одна из причин - нарушение подсудности. Рассматривать дело бразильца должен был не Печерский суд Киева, а Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

После отмены приговора бразильца на свободу не выпустили. Ему продлили меру пресечения, и Лусварги остался под стражей в Киевском СИЗО. В декабре 2017 года его выпустили из-под стражи под личное обязательство, по которому он не мог покидать пределы Киева, должен был сообщать суду об изменении своего места жительства, а также являться в суд по первому требованию.

В конце апреля 2018 года выяснилось, что Лусварги жил в Свято-Покровском Голосеевском монастыре. Члены организации С14 задержали бразильца в мае 2018 года и доставили в СБУ, с того времени бразилец находится под стражей.

Лусварги обвиняют в том, что с сентября 2014 года по май 2015 года он находился в составе подразделения боевиков "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал Лусваргхи виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 УК и приговорил к 13 годам лишения свободы. При выполнении приговора ему будет зачислен срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая.