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20-летний нацгвардеец, выстреливший себе в голову, умер в одесской больнице

Два дня назад служащего прооперировали.

20-летний нацгвардеец, выстреливший себе в голову, умер в одесской больнице
Фото: артем шевченко

20-летний служащий Национальной гвардии, выстреливший себе в голову, скончался в одесской больнице. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Солдат срочной службы перенес экстренную операцию, но спасти его медики не смогли. Так как погибший родом из Тернополя, Нацгвардия оплатит затраты на транспортировку тела домой и на захоронение.

По предварительным данным, служащий к совершил попытку самоубийства, на месте нашли предсмертную записку.

Напомним, солдат выстрелил себе в голову в понедельник, 29 июня, в помещении Киевского райсуда Одессы. По данным Южного ОТО Нацгвардии, погибший в момент выстрела был в помещении один, перед этим нареканий по службе у него и на него не было, в день трагедии в парнем общался психолог и не заметил никаких отклонений. Полиция квалифицировала случившееся как попытку самоубийства.

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