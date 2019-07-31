Киевский метрополитен планирует отказаться от "зеленых карт"

КП "Киевский метрополитен" откажется не только от одноразовых жетонов, но и от бесконтактных "зеленых карт" для оплаты проезда. Их уже прекратили продавать в одном из вестибюлей станции "Теремки", сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

"Зеленые карты" будут действовать еще некоторое время, однако конкретные сроки в метрополитене пока не называют.

"В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. Карточки метро не продаются, проходить еще можно. Сейчас пока переходный период, все инструменты работают", - цитирует спикера метрополитена издание "Хмарочос".

В планах Киевской городской госадминистрации - перевести проезд в метро на столичные "смарт карты", стоимость которых составляет 50 грн и не возвращается.

Напомним, киевское метро планирует полностью отказаться от жетонов с 30 октября 2019 года. Их уже прекратили использовать в отдельных вестибюлях станций метро "Позняки", "Теремки", "Ипподром", "Нивки" и "Кловская".