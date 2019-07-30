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Полиция задержала двух участников погрома пресс-центра в Киеве

Группа неизвестных ворвалась в "Укринформ" во время пресс-конференции двух кандидатов в депутаты из Донецкой области.

Полиция задержала двух участников погрома пресс-центра в Киеве
Фото: Макс Требухов

Полиция Киева задержала двух мужчин по подозрению в драке в пресс-центре агентства "Укринформ". Об этом сообщила пресс-служба столичного управления полиции.

Инцидент произошел в центре Киева около 16.30. Правоохранители установили, что в помещение пресс-центра ворвались неизвестные, начали конфликтовать с присутствующими, бросали яйца, а затем разбили входную дверь и скрылись.

Двоих активных участников события задержали и доставили в отдел полиции, они предоставляют объяснения. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события.

Пресс-центр агентства закрыт.

По данным агентства, нападавшие были в футболках общественной организации "Традиция и порядок", их целью был срыв пресс-конференцию кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №50.

Активисты обвиняют кандидата Андрея Аксенова в сепаратизме, заявляя, что у него есть российское гражданство.

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