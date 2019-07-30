Полиция задержала двух участников погрома пресс-центра в Киеве

Полиция Киева задержала двух мужчин по подозрению в драке в пресс-центре агентства "Укринформ". Об этом сообщила пресс-служба столичного управления полиции.
Инцидент произошел в центре Киева около 16.30. Правоохранители установили, что в помещение пресс-центра ворвались неизвестные, начали конфликтовать с присутствующими, бросали яйца, а затем разбили входную дверь и скрылись.
Двоих активных участников события задержали и доставили в отдел полиции, они предоставляют объяснения. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события.
Пресс-центр агентства закрыт.
По данным агентства, нападавшие были в футболках общественной организации "Традиция и порядок", их целью был срыв пресс-конференцию кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №50.
Активисты обвиняют кандидата Андрея Аксенова в сепаратизме, заявляя, что у него есть российское гражданство.