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Суд по делу об убийстве журналиста Сергиенко перенесли из-за неявки адвокатов

Защита обжалует мартовское решение об аресте, хотя позже было вынесено еще одно.

Суд по делу об убийстве журналиста Сергиенко перенесли из-за неявки адвокатов
Фото: Свобода

Киевский апелляционный суд перенес на сентябрь рассмотрение апелляции на арест Вадима Мельника, обвиняемого в убийстве журналиста Василия Сергиенко. На сегодняшнее заседание не пришли адвокаты защиты: накануне они известили суд, что не смогут присутствовать в зале из-за судебного заседания в Харькове, сообщает "Цензор.нет".

Представителей прокуратуры и пострадавших адвокаты о своем отсутствии не предупредили.

"Не состоялось заседание в связи с тем, что сторона защиты очень поздно сообщила суду о том, что она не сможет появиться. Со стороны обвинения явились все, в том числе, представители потерпевших", - пояснил начальник отдела прокуратуры Черкасской области Антон Греков.

Рассматриваемая жалоба касается меры пресечения в виде ареста Мельника, принятой судом в марте текущего года. После этого в мае были другие постановления суда об аресте, поэтому обвинение утверждает, что даже в случае обжалования в пользу Мельника он все равно останется под стражей, так как существуют более новые решения о мере пресечения в виде ареста.

"Эта практика новая для Украины. Раньше ни одна из сторон не была в праве обжаловать вынесенные решения во время судебного производства. Конституционный суд внес изменения, облегчив тем самым положение обвиняемого. Теперь на любой стадии, в том числе в судебном производстве, вправе обжаловать такие решения. Поскольку это новое для всех, то практику будем нарабатывать в процессе".

Греков подчеркнул, что, по мнению прокуратуры, обвиняемый в организации преступления Мельник должен остаться под арестом, так как он длительное время уклонялся от следствия.

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело спрятали в лесополосе. В мае 2017 года правоохранители задержали подозреваемого в организации убийства - Вадима Мельника, бывшего начальника охраны депутата Геннадия Бобова. В марте 2018 года появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков и Вадим Мельник. Подозреваемым в исполнении убийства Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.

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