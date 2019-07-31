Второй злоумышленник скрылся, несмотря на пробитые шины автомобиля.

Сотрудники Госпогранслужбы в Закарпатской области задержали контрабандистов, незаконно перевозивших в Венгрию крупную партию сигарет. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Во время патрулирования правоохранители заметили вблизи границы микроавтобус и внедорожник, возле которых находилось большое количество свертков в черном полиэтилене.

Водители автомобилей попытались скрыться, поэтому пограничники произвели несколько выстрелов по колесам автомобилей. Водитель внедорожника продолжил движение и, несмотря на повреждении колеса, ему удалось сбежать. Сейчас правоохранители устанавливают его место нахождения.

Второе авто и водителя пограничники задержали. На мужчину составлен протокол об административных правонарушениях по ст. 185-10 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) и ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На месте происшествия выявлены 104 ящика табачных изделий, которые контрабандисты планировали переправить в Венгрию, контрабанда передана сотрудникам фискальной службы.