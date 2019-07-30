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Во время нападения на Укринформ пострадали трое журналистов, - НСЖУ

Люди в футболках с надписью "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в нардепы в 50-м округе.

Во время нападения на Укринформ пострадали трое журналистов, - НСЖУ
Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

В результате нападения на Укринформ молодых людей в футболках с надписью "Традиция и порядок" пострадали трое сотрудников агентства.

Об этом заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Чрезвычайная ситуация!!!! Нападение на национальное агентство "Укринформ"! Пострадали по меньшей мере трое сотрудников агентства, в частности Сергей Сай-Боднарь, руководитель пресс-зала. Парни в футболках организации "Традиция порядок" пытались сорвать пресс-конференцию в Укринформе, избили сотрудников агентства, выломали двери в пресс-центре, забросали собравшихся яйцами и сорвали само мероприятие", - написал Томиленко в фейсбуке.

По его словам, больше всего досталось руководителю пресс-зала Сергею Ивановичу Сай-Боднарю, которого "молодые люди душили, оттягивая от дверей".

Как сообщалось, во время пресс-конференции в Укринформе во вторник, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о вероятной фальсификации на выборах, молодые люди в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова.

Двоих активных участников события задержали и доставили в отдел полиции, они предоставляют объяснения. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события.

Пресс-центр агентства закрыт.

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