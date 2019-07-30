Печерский суд рассмотрел меру пресечения для майдановца Бибика, который обвиняется в убийстве героя Небесной Сотни Сергея Дидыча

В Печерский суд сегодня явился активист Майдана Леонид Бибик, которого обвиняют в том, что он 18 февраля 2014 года сбил насмерть героя Небесной сотни Сергея Дидыча.

26 июля полиция задержала Бибика в Одесской области. В тот же день его доставили в Печерский суд, но по причине занятости судьи Бибик три ночи ночевал в полиции и еще 2 дня у друзей, так как заседание назначили на 30 июля. За последние два года он впервые явился на заседание – во вьетнамках, с маленьким рюкзачком и бутылкой воды.

Фото: Мария Лебедева Бибик и его адвокат Наталья Моисеенко

Прокурор по делу Татьяна Сергеева с самого начала обратила внимание суда на то, что обвиняемый на протяжении 2018 года и по сей день скрывался от судебного расследования, хотя был информирован про время и место проведения заседаний, с ним неоднократно пытались связаться следователи - по телефону и письменно, отправляли повестки в Новые Петровцы, где он зарегистрирован.

«Все последние полученные нами доказательства свидетельствуют о том, что Бибик уклонялся от криминального преследования, и в связи с этим необходимо применение более суровой меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», - заявила прокурор Татьяна Сергеева.

Адвокат Бибика из бесплатной правовой помощи Натальи Моисеенко в ответ на это сказала, что обвинением не было предоставлено достаточно доказательств для того, чтобы аргументировать ужесточение меры пресечения. Она сообщила, что ее клиенту никто не запрещал покидать место жительства, он активно общался в соцсетях, а телефон потерял. Она также подчеркнула, что он не получал никаких повесток в суд. Моисеенко добавила, что помимо этого Леонид Бибик служил в зоне ООС, и что у него есть маленькая дочь.

Фото: Мария Лебедева Судья Олег Билоцерковець

Сам Бибик тоже взял слово. Он сообщил, что последнее время работал на стройке в Одесской области, а также работал диджеем и барменом, а паспорта у него нет – «потерял при переезде». «Если бы я знал, что нахожусь в розыске, я бы сам пришел на заседание», - сообщил суду Бибик.

После перерыва для принятия решения судья огласил решение: отклонить ходатайство прокурора о взятии под стражу обвиняемого. И добавил уже в более неформальном тоне, что не имеет права ужесточать меру пресечения человеку без подтверждения личности в суде. То есть, без паспорта.

Напомним, суд над Леонидом Бибиком длился с 2015 по 2016 год, он попал под амнистию. Однако решение об амнисти в силу не вступило – по жалобе потерпевших Апелляционный суд отменил это решение и вернул дело в суд первой инстанции.

«В 2017 году произошла смена состава суда в связи с вынужденным долгосрочным отпуском судьи Тарасюк, и дело передали судье Белоцерковцу. На заседания Бибик не являлся, связи более 9 месяцев с ним не было, соседи сообщили, что давно его не видели по месту регистрации, и по решению Печерского суда в 2018 его объявили в розыск. 10 августа было подано ходатайство о содержании его под стражей, а 27 сентября 2018 года его огласили в розыск», - поясняет прокурор по делу Татьяна Сергеева.

По окончанию срока действия решения, 12 марта 2019 года, суд по ходатайству прокуратуры дал повторное разрешение на задержание и привод Леонида Бибика с целью привода в суд на заседание по рассмотрению ходатайства о выборе меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: предоставлено автором

18 февраля 2014 года около Мариинского парка Леонид Бибик пытался вырваться из окружения силовиков и увидел брошенный с открытыми дверями ГАЗ, решил сесть за руль, прорвать строй ВВ и «Беркута» и выехать на Институтску. На своем пути в Крепостном переулке он сбил “беркутовца”, который получил перелом ноги, а так же, активиста Сергея Дидича – насмерть.

По мнению прокурора Татьяны Сергеевой существует большая вероятность того, что Леонида Бибика снова попытаются амнистировать – предыдущая амнистия фактически не произошла, а под амнистию обвиняемый попадает. Судьбу обвиняемого продолжат решать в Печерском суде 13 сентября в 11:30.