Балух написал, как чувствует себя в российской колонии

Украинский политзаключенный крымчанин Владимир Балух в письме украинской активистке в Латвии Татьяне Лазде рассказал о своем психологическом состоянии и осудил кремлевский режим, навязывающий ему российское гражданство. Письмо Балуха активистка передала агентству "Укринформ".

"Вынужден признаться, что формулировать мысли мне сейчас удаётся с трудом. Муторное чувство тревоги и беспрерывной тоски по Маме и родным в данный период густо разбавлены изъедающей сознание злобой на бессилие оперативно и эффективно противостоять цинизму системы режима, что возомнил себя правомочным, отобрав у человека паспорт его родной страны, высокопарно жаловать ему гражданство в своём заповеднике оксюморона", - написал Балух.

О своем физическом состоянии он не пишет, но благодарит активистку за то, что она содействовала передаче в СИЗО двух украинских вышиванок.

Напомним, Владимир Балух - крымский фермер, задержанный в 2016 году оккупационными властями Крыма. Российские власти сочли Балуха гражданином РФ на том основании, что он прописан в Крыму, и теперь у него пытаются отобрать украинское гражданство.

Балух незаконно содержится в колонии РФ № 4 г. Торжок Тверской области. С 29 марта 2019 года Балуха пять раз по надуманным причинам отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО). Он был вынужден объявить голодовку после того, как в мае к нему не допустили представителя консульства Украины в РФ. После того, как требование пустить консула были удовлетворены, Владимир прекратил голодовку.