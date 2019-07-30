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Черное море почти в два раза грязнее Средиземного, - ЕС и ПРООН

83% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик.

Черное море почти в два раза грязнее Средиземного, - ЕС и ПРООН

Количество морского мусора в Черном море почти вдвое превышает аналогичную цифру для Средиземного моря. Кроме того, концентрация некоторых веществ-загрязнителей превышает безопасные нормы.

Об этом свидетельствуют результаты общих Черноморских исследований проекта Европейского Союза (ЕС) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) "Усиление экологического мониторинга Черного моря: избранные меры" (EMBLAS) и Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Полученные результаты исследований станут основой для разработки научно обоснованной программы мер по улучшению состояния Черного моря, а также для глобального понимания текущих рисков и угроз морским экосистемам", - отметил руководитель группы экспертов проекта Ярослав Слободник.

Исследование показало, что 83% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик: PET-бутылки, обертки от сладостей, пластиковые пакеты. Кроме этого, концентрация вредных химических соединений, представляющих угрозу жизни морской фауны и людей (пестициды, инсектициды, ртуть и антипирены в рыбе), выше допустимых норм токсичности.

Также выявлено 124 химических соединения, вредных для морской экосистемы и здоровья человека, в частности стойкие органические вещества-загрязнители: металлы, пестициды, биоциды, лекарственные средства, антипирены и бытовые химические средства.

Концентрацию этих веществ в морской воде раньше не проверяли. Теперь исследователи предложат включить их в регулярные исследования.

В то же время, хорошей новостью стало выявление в пробах по всему Черному морю ДНК европейского осетра и белуги, которые находятся под угрозой исчезновения.

Исследования проводились в прибрежных водах Грузии, Украины и России, а также в открытом море в рамках проекта EMBLAS-II совместно с Украинским научно-исследовательским центром экологии моря, Институтом морской биологии Национальной академии наук Украины, Одесским национальным университетом им. Мечникова и другими партнерами в течение 2017-2019 годов.

Этот проект рассчитан на 2019-2020 годы, его бюджет составляет 1,6 млн евро.

Напомним, в июне 2019 года было замечено аномальное развитие водорослей в Черном море, которое могло привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов.

В связи с этим Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рекомендовала воздержаться от купания в море в Одессе и области.

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Источник: "Украинские новости"
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