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От редакции
От редакции
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Boeing МАУ вынужденно вернулся в Борисполь из-за попадания птицы в двигатель

После взлета экипаж заметил резкое изменение параметров одного из двигателей.

Boeing МАУ вынужденно вернулся в Борисполь из-за попадания птицы в двигатель
Фото: avianews.com

Boeing 767 авиакомпании Международные авиалинии Украины с бортовым номером UR-GEC, 29 июля должен был совершить рейс Киев-Бангкок, однако через 20 минут после взлета вернулся в аэропорт Борисполь в Киевской области. Об этом сообщает Avianews со ссылкой на пресс-службу МАУ.

«В процессе набора высоты экипажем было замечено резкое изменение параметров одного из двигателей, предположительно — попадание птицы. Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета и уведомил диспетчеров о внеплановой посадке», — сообщили в пресс-службе МАУ.

Поскольку авиалайнер имел большую посадочную массу, произошло повышение температуры тормозных устройств, в связи с чем наблюдалось их незначительное задымление.

Отмечается, что при аварийной посадке никто не пострадал, пассажирам предоставили резервный рейс, который состоялся в 02:08 30 июля.

Напомним, 4 июня в столице Эстонии Таллинне совершил аварийную посадку самолет эстонской авиакомпании Nordica, летевший из Киева. Причиной аварийной посадки самолета стала лопнувшая покрышка. Разрушение, по всей видимости, произошло при взлете авиалайнера в Киеве. Самолет при приземлении обливали пеной во избежание возгорания.

Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

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