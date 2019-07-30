За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Каменки из реактивного пехотного огнемета, в районе н.п. Гнутово из миномета калибра 82 мм неподалеку Водяного из крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел со стороны боевиков - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Луганского.

Напомним, в течение дня понедельника боевики не нарушали режим прекращения огня на линии разграничения.