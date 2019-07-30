В селе Сосновая Переяслав-Хмельницкого района Киевской области 49-летний нетрезвый водитель на самодельном тракторе с прицепом убегал от патрульных.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

"На улице Победы патрульные обнаружили водителя трактора, который нарушал правила дорожного движения. Инспекторы подали знак об остановке, однако он проигнорировал и продолжал движение. Патрульные начали догонять правонарушителя и продолжали подавать требование об остановке с помощью светозвуковой сигнализации и громкоговорителя. Впоследствии правонарушитель остановился только во дворе дома и в придачу оказался с признаками сильного алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Нарушителем оказался местный житель, который оказывал сопротивление, нецензурно ругался, а также пытался бежать, в результате чего инспекторы применили наручники. Пройти освидетельствование мужчина также отказался.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В отношении водителя патрульные составили ряд административных материалов, в частности: по ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП, ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП, ст. 122-2 (невыполнение требования об остановке) КоАП и ст. 185 (злостное неповиновение требованию полицейского) КоАП. Теперь мужчину ждет суд.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области мужчина на самодельным тракторе слетел в канал и утонул.