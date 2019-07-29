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Умер украинский разведчик, который первым в СССР получил информацию о лихорадке Эбола

Западные СМИ называли Анатолия Баронина "выдающимся мастером шпионажа".

Умер украинский разведчик, который первым в СССР получил информацию о лихорадке Эбола
Анатолий Баронин
Фото: szru.gov.ua

На 87-м году жизни умер ветеран внешней разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

"Во время работы в Нигерии в 1970-х годах ему удалось в очень сжатые сроки выполнить важнейшее задание центра: получить информацию о новой опасной болезни - лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом "Аэрофлота" в СССР. Немецкий журнал "Штерн" в 1970-е годы назвал его "выдающимся мастером шпионажа"", - говорится в сообщении.

Баронин трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве.

В 1991 году Баронин уволился в запас. После обретения Украиной независимости много лет работал профессором Института Службы внешней разведки Украины, где занимался подготовкой будущих украинских разведчиков.

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