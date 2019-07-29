В Кабмине обсудили проект восстановления моста в Станице Луганской

Правительственная рабочая группа согласовала план восстановления моста в Станице Луганской, однако работам должно предшествовать разминирование прилегающих территорий. Об этом сообщила на фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Проект восстановления моста в районе КПВВ "Станица Луганская" обсудили на совещании под руководством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, в котором приняли участие руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма, представители центральных ведомств и местных властей", - написала она.

24-25 июля правительственная рабочая группа провела исследование состояния моста в Станице Луганской. Были разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода, направлены поручения по определению сроков, объемов и источников финансирования и согласованы параметры плана-графика работ.

Олифер также отметила, что мостостроители и местные власти готовы работать над восстановлением моста круглосуточно. "Работам должно предшествовать разминирование прилегающих территорий", - добавила она.

Напомним, 17 июля стало известно, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец. Сообщалось, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.

Однако боевики "ЛНР" не допустили специалистов к разрушенному мосту, чтобы подготовить проект восстановления.

27 июля специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал еще один визит строительной команды в Станицу Луганскую для осмотра объема работ по восстановлению моста.