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17-летний юноша получил подозрение за свастику в киевском ТРЦ Gorodok Gallery

Парень увидел пароль на экране и подключился к компьютеру через TeamViewer.

Департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины установил человека, который 16 февраля 2019 года вывел на LED-лестницу киевского ТРЦ Gorodok Gallery изображение свастики. Им оказался 17-летний юноша.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

По версии следствия, он подключился к компьютеру, с которого осуществлялась трансляция рекламы, со своего мобильного телефона при помощи TeamViewer. Пароль к системе был отображен на мониторе в результате сбоя в работе компьютера.

Юноша решил пошутить и загрузил в систему фотографию с нацистской символикой.

Изображение транслировалось на лестнице, пока сотрудники охраны не отключили питание.

Несовершеннолетнему шутнику сообщили подозрение по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса - распространение символики национал-социалистического режима.

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