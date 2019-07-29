Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
ПЦУ провела в Киеве крестный ход ко Дню Крещения Руси (добавлены фото)
ПЦУ провела в Киеве крестный ход ко Дню Крещения Руси (добавлены фото)
Кандидата от "Слуги народа" исключили из творческого объединения Babylon’13 за "одиозную риторику"
Кандидата от "Слуги народа" исключили из творческого объединения Babylon’13 за "одиозную риторику"
Чему научат «слуг народа»?
Чему научат «слуг народа»?
Друг Трампа помешал введению санкций против "Северного потока-2"
Друг Трампа помешал введению санкций против "Северного потока-2"
ГлавнаяОбществоЖизнь

C начала года полиция составила около 90 тыс. протоколов на пешеходов

Среди причин аварий лидирует превышение скорости водителем.

C начала года полиция составила около 90 тыс. протоколов на пешеходов

С начала года патрульные полицейские составили более 90 тыс. административных протоколов на пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины.

По данным правоохранителей, с начала года с участием пешеходов зарегистрировано 3976 случаев ДТП, и 3619 ДТП с пострадавшими.

В частности, увеличислось количество ДТП по вине детей: с начала года зафиксировано 290 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 ребенка и пострадали 134, что на 26-30% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

В статистике ДТП лидируют столкновение транспортных средств (4295) и наезд на пешехода (3619). Наиболее частой причиной совершения ДТП остается превышение скорости (2359 аварий), на втором месте - нарушение правил маневрирования (1420 ДТП) и нарушение правил проезда перекрестков (702 ДТП). Вождение к нетрезвом виде с начала года привело к 608 авариям.

Напомним, на прошлой неделе в Чехии при ДТП автобуса с украинскими трудовыми мигрантами погибла женщина.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также