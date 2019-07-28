В Мариуполе мужчина установил гранату вместо сломанного замка в квартире

Полиция квалифицировала его действия как покушение на умышленное убийство.

В Мариуполе произошел взрыв в квартире из-за того, что ее житель установил на двери гранату вместо сломанного замка. Об этом сообщили в Нацполиции Донецкой области.

Инцидент произошел в субботу, 27 июля.

"В полицию позвонили местные жители, которые сообщили, что в одной из квартир многоэтажки в центре города прогремел взрыв. В квартире полицейские обнаружили фрагменты взрывного устройства. Сейчас они изъяты для экспертизы", - говорится в сообщении.

В полиции считают, что источником взрыва стала граната, которую житель квартиры установил на дверной ручке своего дома. На время взрыва мужчины дома не было, его задержали через несколько часов.

Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения. Мужчина признался, что самостоятельно изготовил взрывное устройство и установил его на дверь как "альтернативу замка", ведь тот сломался.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ч .1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Крюковщине под Киевом девушка подорвалась на гранате.