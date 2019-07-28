Два американских самолета провели разведку у побережья оккупированного Крыма

Два американских самолета в субботу, 27 июля, провели разведку у побережья оккупированного Крыма. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.
14:55 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 июля 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸(VP-9|PD| 'Golden Eagles'), с бортовым номером 169328, в акватории Чёрного моря. pic.twitter.com/AMwhHh8PeT
"С авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии взлетел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169004. Он приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма", - говорится в сообщении.
Также около полудня с авиабазы Суда-Бей на острове Крит в Греции взлетел самолет радиоэлектронной разведки Военно-морского флота США Lockheed ЭР-3Е Orion (Aries II) с регистрационным номером 156511. Около 15:50 он приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова - 32 километра от Севастополя.
Отметим, после оккупации Крыма в 2014 году американские самолеты регулярно проводят мониторинговые полеты вблизи полуострова и Донбасса.