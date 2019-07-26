Россия собирается построить в Крыму СИЗО на 1,5 тысячи мест

В аннексированном Крыму планируют строить новый следственный изолятор на 1,5 тысячи мест.

Согласно данным на российском сайте госзакупок, СИЗО будут строить в Симферопольском районе в два этапа. передает Крым.Реалии.

Сначала построят объект на 1 тысячу мест площадью около 40,8 тысяч кв. м, а затем - на 500 мест, ориентировочной площадью около 13,6 тысяч кв. метров.

На новый изолятор, по данным госзакупок, потратят 3 млн рублей. Средства будут выделять из федерального бюджета.

Проблема переполнения СИЗО возникла в Крыму после его российской аннексии. Единственный следственный изолятор находится в Симферополе и он переполнен, на что указывал генпрокурор России Юрий Чайка и руководство крымского ФСИН.

В 2018 году в Крыму разгорелся скандал. В отношении замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова возбудили уголовное дело. Следком России обвинил чиновника в растрате 200 миллионов рублей при строительстве СИЗО в Симферополе.