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Россия собирается построить в Крыму СИЗО на 1,5 тысячи мест

На новый изолятор потратят 3 млн рублей из федерального бюджета.

Россия собирается построить в Крыму СИЗО на 1,5 тысячи мест
Фото: 112.ua

В аннексированном Крыму планируют строить новый следственный изолятор на 1,5 тысячи мест.

Согласно данным на российском сайте госзакупок, СИЗО будут строить в Симферопольском районе в два этапа. передает Крым.Реалии.

Сначала построят объект на 1 тысячу мест площадью около 40,8 тысяч кв. м, а затем - на 500 мест, ориентировочной площадью около 13,6 тысяч кв. метров.

На новый изолятор, по данным госзакупок, потратят 3 млн рублей. Средства будут выделять из федерального бюджета.

Проблема переполнения СИЗО возникла в Крыму после его российской аннексии. Единственный следственный изолятор находится в Симферополе и он переполнен, на что указывал генпрокурор России Юрий Чайка и руководство крымского ФСИН.

В 2018 году в Крыму разгорелся скандал. В отношении замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова возбудили уголовное дело. Следком России обвинил чиновника в растрате 200 миллионов рублей при строительстве СИЗО в Симферополе.

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