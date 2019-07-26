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В Харьковской области предотвратили вывоз деталей для ремонта Ми-8, Ми-24 в РФ

Злоумышленника задержали на харьковском железнодорожном вокзале во время таможенного контроля.

В Харьковской области предотвратили вывоз деталей для ремонта Ми-8, Ми-24 в РФ
Фото: ssu.gov.ua

СБУ вместе с пограничниками и сотрудниками ГФС не допустили незаконный вывоз в Россию товаров военного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю. Об этом сообщается в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель Харьковской области незаконно приобрел комплектующие к авиатехнике. Мужчина планировал вывезти военное оборудование за границу без оформления необходимых разрешительных документов.

Злоумышленника задержали на харьковском железнодорожном вокзале во время таможенного контроля. Среди личных вещей у мужчины обнаружили запчасти к топливно-регулирующему оборудованию авиаприборов.

«Эти устройства предназначены для ремонта военных и военно-транспортных вертолетов Ми-8, Ми-24 и относятся к категории товаров военного назначения, международная передача которых может осуществляться только при наличии соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины", - сказано в сообщении СБУ.

Напомним, в декабре 2018 года сотрудники контрразведки СБУ предупредила незаконный вывоз из Украины комплектующих к транспортному самолету Ил-76. Во время углубленного таможенного осмотра судна в день вылета правоохранители обнаружили партию контрабандных комплектующих общей стоимостью более 100 тысяч долларов.

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