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Оснований для задержания моряков с российского танкера не было, - СБУ

СБУ подтвердила, что команда танкера Neyma покинула Украину.

Оснований для задержания моряков с российского танкера не было, - СБУ
Фото: bessarabiainform.com

Экипаж задержанного российского танкера, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для задержания моряков установлено не было.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой к своим семьям", - заявили в СБУ.

С спецслужбе подчеркнули, что Украина добросовестно соблюдает нормы Морского международного права и решений Международного трибунала ООН по морскому праву.

Напомним, вчера, 24 июля СБУ и военная прокуратура задержали российский танкер Neyma (сейчас называется Nika Spirit), который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, именно его действия привели к захвату украинских кораблей и пленению их экипажей.

После задержания, на танкере провели обыск и изъяли документы, записи радиопереговоров во время конфликта и бортовых журналов с целью установления фактических обстоятельств 25 ноября 2018 года. Судно РФ признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Узнав об этом, Россия принялась снова угрожать Украинскому государству, обещая "последствия".

Как сообщалось, экипаж задержанного в Украине танкера уже возвращается в Россию.

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