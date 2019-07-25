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У Зеленского заявили, что Украина полностью имплементировала требования ЕС к электронным документам

Электронный документ, подписанный с помощью MobileID на базе ECDSA, прошел тестирование.

У Зеленского заявили, что Украина полностью имплементировала требования ЕС к электронным документам
Фото: Надано Володимиром Карплюком

Электронный документ, сгенерированный системой е-архива Украины в формате ASiC и подписанный с помощью MobileID на базе ECDSA, прошел тестирование на соответствие форматам Европейского Союза.

Об этом сообщила команда президента Владимира Зеленского в Фейсбуке.

"На практике это означает, что Украина полностью нормативно и технологически имплементировала требования ЕС к электронным документам", - говорится в сообщении.

В команде президента отметили, что таким образом Украина "стала еще на шаг ближе к цифровой Европе".

"Электронное управление это не только публичные вещи, но и сложная нормативно-техническая работа в бэк-офисе", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее президент Зеленский  заявил, что верит в проект "Государство в смартфоне" и призвал украинцев принять участие в онлайн-опросе.

выступая на IT-форуме в Киеве, Зеленский призвал объединить усилия для внедрения электронного управления в стране, а также объявил о запуске проекта "Лифт".

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