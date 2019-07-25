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Экипаж задержанного в Украине танкера возвращается в Россию

Время вернуть украинских пленных моряков.

Экипаж задержанного в Украине танкера возвращается в Россию
Фото: bessarabiainform.com

Экипаж из 15 человек, задержанного Украиной российского танкера Neyma в Одесской области возвращается в Россию. Об этом сообщила представителбница Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (Украина - Россия - ОБСЕ) Ирина Геращенко на фейсбуке.

"Сегодня СБУ, пограничники и военная прокуратура задержали в наших водах российское судно, которое незаконно блокировало украинское судоходство. Со временем российский экипаж отпустили. Пришло время отпустить украинских моряков! Тем более шаги для сохранения лица РФ украинская власть и делегированные переговорщики - сделали", - написала она.

Напомним, вчера, 24 июля СБУ и военная прокуратура задержали российский танкер Neyma (сейчас называется Nika Spirit), который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, именно его действия привели к захвату украинских кораблей и пленению их экипажей.

После задержания, на танкере провели обыск и изъяли документы, записи радиопереговоров во время конфликта и бортовых журналов с целью установления фактических обстоятельств 25 ноября 2018 года. Судно РФ признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Узнав об этом, Россия принялась снова угрожать Украинскому государству, обещая «последствия».

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