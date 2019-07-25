На Гройсмана подали в суд из-за названия его партии

Всеукраинская общественная организация "Украинская стратегия" подала в суд на премьер-министра Владимира Гройсмана из-за названия его партии.

Об этом говорится в заявлении организации.

"ВОО «Украинская стратегия» обратилась с иском к премьер-министру с требованием признать противоправными действия Владимира Гройсмана при публичной презентации политической партии с использованием названия «Украинская стратегия» и обязать премьер-министра опровергнуть информацию об участии в предвыборной кампании партии под названием «Украинская стратегия». А в дальнейшем, в том числе в СМИ, использовать реальное название партии «Украинская стратегия Гройсмана», не подменяя неполным названием «Украинская стратегия»", - сказано в нем.

Общественная организация заявила, что неоднократно критиковала действия правительства по вопросам экономики, энергетики, ядерной безопасности, военно-промышленного комплекса и не хочет, чтобы ее название ассоциировалось с руководителем этого Кабмина.

"Принимая во внимание тот факт, что наработки ВОО «Украинская стратегия» регулярно находят поддержку международных экспертов, а руководитель ВОО «Украинская стратегия» Анатолий Пинчук, известный эксперт и общественно-политический деятель, относится к категории национальных публичных деятелей, это усиливает эффект отношения иностранных партнеров к организации", - сказано в заявлении.

"Украинская стратегия" - всеукраинская общественная организация, объединяющая профильных экспертов и общественных деятелей. Она была создана и зарегистрирована 2 февраля 2009 года.

Специализация - разработка концепций, программ, других документов с целью успешного эффективного развития Украины, привлечение к этому других общественных объединений и граждан, пропаганда этих предложений в обществе и лоббирование в органах власти. Организация создала целый ряд законопроектов, концепций государственных программ развития.

Также ВОО "Украинская стратегия" тесно сотрудничает с американскими организациями и является партнером депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с США и Национальным демократическим Институтом.

В состав правления организации входил недавно скончавшийся юрист и политик Виктор Мусияка.

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" была создана под парламентские выборы 2019 года, на которых она заняла 9-е место с результатом 2,41% голоса.