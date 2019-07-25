Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер приехал в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба "Батькивщины", лидер которой Юлия Тимошенко провела встречу с американским дипломатом.

Фото: ba.org.ua

Стороны обсудили ситуацию в Украине, в том числе результаты проведения досрочных парламентских выборов, возможности для проведения реформ, борьбу с коррупцией, а также вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

Тимошенко также рассказала Волкеру о своем плане по реформированию страны - 8 законопроектов за 100 часов.

Кроме того, речь шла о военной агрессии России на востоке Украины, возможные пути войны и установления мира на Донбассе. Тимошенко поблагодарила США за помощь Украине и призвала к активизации усилий для скорейшего разрешения конфликта на Донбассе. Лидер "Батькивщины" подчеркнула важность сохранения политики санкций против России для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма Украине.

"Я благодарю за все ваши усилия по установлению мира в нашем государстве. Мы это очень высоко ценим. Только вместе мы сможем преодолеть российскую агрессию", - сказала Тимошенко.

Напомним, что визит американского дипломата был анонсирован в твиттере Волкера в начале этой неделе.