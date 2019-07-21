Тимошенко: ответственность и инициатива за формирование коалиции в руках партии Президента

"Батькивщина" готова в коалицию лишь со "Слугой народа" и "Голосом".

«Батькивщина» будет служить стране и интересам людей, где бы она ни была: в коалиции или нет. Об этом заявила Юлия Тимошенко на пресс-конференции по результатам выборов в Верховную Раду.

«Наша команда состоит из профессионалов и мы умеем строить страну. Мы - одна из немногих партий, которая имеет пошаговый стратегический план возрождения и становления Украины. Мы 20 лет отдавали силы и опыт Украины, и мы это будем продолжать делать и в дальнейшем», - отметила лидер «Батькивщины».

В то же время она отметила, что на парламентских выборах партия президента Зеленского заняла первое место и сегодня именно в ее руках инициатива и ответственность за формирование коалиции.

«Они будут принимать решение, с кем коалицию создавать, кого выдвигать на должность премьер-министра и министров», - заявила председатель партии.

На вопрос, с кем из партий, которые сейчас попадают в парламент, «Батькивщина» готова объединяться, Юлия Тимошенко отметила, что речь может идти о коалиции только со «Слугой народа» и «Голосом».