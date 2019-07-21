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Вакарчук: люди проголосовали за изменения, и мы готовы быть их частью

"Голос" собрался менять правила в политике.

Певец Святослав Вакарчук, который, по данным экзит-поллов, станет депутатом Верховной Рады прокомментировал результаты выборов.

"С того, что мы видим, можно сказать, что люди проголосовали за изменения. И мы готовы быть частью этих изменений", - сказал он в штабе "Голоса".

"Очень важно двигаться вперед и чтобы старая политика с ее методами ушла в прошлое. Партия "Голос" идет в парламент менять правила в политике, и мы это обязательно сделаем", - пообещал Вакарчук.

Напомним, что экзит-поллы дают "Голосу" 6-6,5% голосов.

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