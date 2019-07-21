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​Пенсионерка отчитала Разумкова на избирательном участке: "Вы подыгрываете Путину"

В ответ лидер партии "Слуга народа" заявил, что "подыгрывает только интересам государства".

​Пенсионерка отчитала Разумкова на избирательном участке: "Вы подыгрываете Путину"
Фото: Скриншот видео

Во время голосования на досрочных выборах в Верховную Раду у лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова возник спор с пожилой женщиной.

Пенсионерка подошла к Разумкову и заявила, что "Слуга народа" подыгрывает России в своей политике.

"Вы подыгрываете Путину! Особенно вы! Вы на тех выборах сыграли очень важную роль!", - сказала женщина.

В ответ на это Разумков ответил, что его политсила "подыгрывает только интересам государства" и он надеется, что и в этот раз ему тоже удастся сыграть важную роль.

"Политика - это не игра! А вы играете!", - добавила женщина.

Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине проходит голосование на досрочных выборах в Раду.

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