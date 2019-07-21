Во время голосования на досрочных выборах в Верховную Раду у лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова возник спор с пожилой женщиной.
Пенсионерка подошла к Разумкову и заявила, что "Слуга народа" подыгрывает России в своей политике.
"Вы подыгрываете Путину! Особенно вы! Вы на тех выборах сыграли очень важную роль!", - сказала женщина.
В ответ на это Разумков ответил, что его политсила "подыгрывает только интересам государства" и он надеется, что и в этот раз ему тоже удастся сыграть важную роль.
"Политика - это не игра! А вы играете!", - добавила женщина.
Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине проходит голосование на досрочных выборах в Раду.