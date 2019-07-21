Пятый президент Украины проголосовал на внеочередных выборах в Раду.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко проголосовал на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Проголосовал за ЕС, проголосовал за НАТО. Я проголосовал за европейскую и евроатлантическую Украину. Украину, которая движется вперед - в семью европейских народов... Потому, что только эти два мощных союза - ЕС и НАТО - являются гарантами мира, безопасности, благополучия для каждого украинского гражданина", - написал Порошенко.

"Сегодня чрезвычайно важно сохранить то направление, которое было задано в последние пять лет, сохранить строительство государства и дать отпор российскому реваншу", - добавил он.

Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду.