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В день тишины в полицию поступило почти 570 сообщений о нарушениях, открыто 11 дел

Больше всего нарушений в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В день тишины в полицию поступило почти 570 сообщений о нарушениях, открыто 11 дел
Фото: facebook.com/lutskpolice

В день тишины перед выборами в Верховную Раду Национальная полиция Украины получила 570 сообщений и заявлений о нарушениях, связанных с избирательным процессом: незаконной агитации, подкупе избирателей, конфликтах, краже, подделке документов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"По состоянию на 18:00 больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится на сайте полиции.

Следственными подразделениями в день тишины было начато 11 уголовных производств, в том числе четыре по фактам, которые произошли в этот день. Два их них квалифицированы по ст.157 Уголовного кодекса (препятствование осуществлению избирательного права), по одному - по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ст.158 (предоставление ложных сведений).

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