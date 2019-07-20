В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования на выборах в Раду

МИД Украины предупредил послов об ответственности за проведение выборов.

МИД Украины предупредил посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента - эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов.

Как стало известно LB.ua, об этом говорится в письме МИД, которое получили все украинские посольства за границей.

В МИД сообщили, что подобные безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозе срыва голосования 21 июля.

В МИД напомнили, что послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.

Ранее сообщалось, что на внеочередные выборы в Верховную Раду ЦИК создала 102 зарубежные избирательные комиссии.

Выборы в парламент состоятся в воскресенье 21 июля.