В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования на выборах в Раду

МИД Украины предупредил посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента - эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов.
Как стало известно LB.ua, об этом говорится в письме МИД, которое получили все украинские посольства за границей.
В МИД сообщили, что подобные безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозе срыва голосования 21 июля.
В МИД напомнили, что послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.
Ранее сообщалось, что на внеочередные выборы в Верховную Раду ЦИК создала 102 зарубежные избирательные комиссии.
Выборы в парламент состоятся в воскресенье 21 июля.